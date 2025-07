Proline eröffnet neues Dropshipping-Center in Freudenstadt

Räderhersteller Proline hat zum 1. Juli 2025 ein Dropshipping-Center in Freudenstadt eröffnet. Von hier aus werden auch die Proline-Felgen für Onlineshops wie Felgenshop.de, Felgenoutlet.de oder Felgenladen24.de direkt an die Endkunden geliefert. Durch das speziell eingerichtete Lager will der Räderhersteller viel flexibler reagieren und den Versand an die Endkunden effizient abwickeln, verspricht Inhaber Tobias Haug. Er ergänzt: Ein guter Lieferant muss heute zuverlässig sein. Dazu gehört vor allem, dass sich die Kunden auf Aussagen und Zusagen verlassen können. Wenn ein Unternehmen eine Lieferung innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zusichert, dann muss diese auch eingehalten werden. Gleiches gilt für die Sorgfalt beim Kommissionieren und für die Verpackung.“