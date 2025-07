Pyrum Innovations erneut von EcoVadis mit Silbermedaille ausgezeichnet

EcoVadis hat Pyrum Innovations erneut mit der Silbermedaille seines Ratings ausgezeichnet. Im Vergleich zur jüngsten Bewertung konnte sich das Unternehmen um neun auf 70 Punkte steigern. Damit zählt Pyrum zu den besten acht Prozent der beurteilten Unternehmen in der Branche „Rückgewinnung von Wertstoffen“. Laut Pascal Klein, CEO des auf die Pyrolyse von Altreifen spezialisierten und in Dillingen/Saar ansässigen Recyclingunternehmens, bestätige die neuerliche Zertifizierung, „dass unsere neuen Umwelt- und Compliance-Richtlinien bereits erste positive Wirkung zeigen. Darüber hinaus zeigt sich, dass unsere kontinuierlichen Anstrengungen nicht nur unternehmensintern Früchte tragen, sondern auch von unseren Partnern gelobt und anerkannt werden.“ Das EcoVadis-Rating ist eine umfassende Bewertung der Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Rezertifizierung von Pyrum Innovations ist für die Dauer von einem Jahr bis Juni 2026 gültig.

