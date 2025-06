Verbrenner oder E-Mobilität: Werkstattbranche gespalten und oft nicht geschult

Der Independent Aftermarket zeigt sich beim Thema E-Mobilität gespalten. Das verdeutlicht eine im Mai 2025 durchgeführte Pulsmessung vom Hamburger Ersatzteilhändler Meyle in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG. Ein Jahr nach der Grundlagenstudie wurden dieses Mal 100 freie Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu ihren Zukunftserwartungen befragt. Das zentrale Ergebnis: Die Branche teilt sich in zwei nahezu gleich große Lager. er Independent Aftermarket teilt sich in zwei Fraktionen auf: 53 Prozent der befragten Betriebe erwarten künftig ein wachsendes Geschäft im Bereich Verbrenner, während 47 Prozent E-Fahrzeuge als Wachstumschance sehen. Die Zahlen zeigen eine Branche ohne klaren Konsens.

Link to: One Network: 150 Franchisepartner von Euromaster tagen in Hannover und Nördlingen Link to: One Network: 150 Franchisepartner von Euromaster tagen in Hannover und Nördlingen