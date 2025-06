Falken Motorsports tritt „voller Zuversicht“ beim 24-Stunden-Rennen an

Falken Motorsports reist „voller Zuversicht“ zum 24-Stunden-Rennen, das am übernächsten Wochenende auf dem Nürburgring stattfindet. Zwei Gesamtsiege, fünf Podestplätze und insgesamt acht Top-Ten-Platzierungen bei den diesjährigen Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) – insgesamt blickt das Motorsportteam des aus Japan stammenden Herstellers auf „eine äußerst erfolgreiche Vorbereitung“ für den kommenden Langstreckenklassiker zurück und rechnet sich folglich für den Saisonhöhepunkt am 21. und 22. Juni mit den beiden türkis-blauen Porsche 911 GT3 R, die mit 25 weiteren GT3-Fahrzeugen in der Klasse SP 9 starten, Chancen auf den Gesamtsieg aus. Nicht zuletzt auch, weil Falken Motorsports beim Qualifiers-Rennen Ende Mai „seine Wettbewerbsfähigkeit unterstrich – trotz widriger Bedingungen mit starkem Regen und einsetzender Dunkelheit“; beim zweiten Rennen erreichte einer der Falken-Porsche den zweiten Platz im starken Wettbewerbsfeld.

