Banner Batterien erhält mit Werner Töpfl erstmals einen externen CEO

Banner Batterien hat einen neuen Chief Executive Officer und hat damit eigenen Worten zufolge „einen historischen Meilenstein gesetzt“. Wie es dazu in einer Mitteilung des im österreichischen Leonding bei Linz ansässigen Batterienherstellers heißt, hat mit Werner Töpfl erst in der fast 90-jährigen Unternehmensgeschichte ein externer CEO die operative Geschäftsführung übernommen; Töpfl folgte am 1. April auf die jahrzehntelange Leitung durch Andreas und Thomas Bawart aus der Eigentümerfamilie und bringe „neue Impulse in Richtung Effizienz, Digitalisierung und Marktpositionierung“, heißt es dazu weiter. „Banner muss sich spürbar vom Wettbewerb unterscheiden – durch Qualität, Kundennähe, Geschwindigkeit und klare Entscheidungen. Unsere Vision ist klar: Banner soll als führender Anbieter von Energiespeicherlösungen aus Österreich wahrgenommen werden – innovativ, profitabel und nachhaltig“, so Werner Töpfl anlässlich seiner Ernennung zum CEO.

