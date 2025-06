Feuer im Kumho-Tire-Werk in Gwangju wirft etliche Probleme auf

Vor knapp vier Wochen hat ein Feuer große Teile der Kumho-Tire-Reifenfabrik im südkoreanischen Gwangju zerstört. Hoffnungen auf eine zeitnahe Wiederinbetriebnahme gibt es aktuellen Medienberichten zufolge offenbar keine, dafür seien die noch nicht bezifferten Schäden zu verheerend. In der lokalen Berichterstattung geht es mittlerweile vielfach um die offenkundigen wirtschaftlichen Schäden an dem 1974 eingeweihten Werk. Während die Schäden an der teilweise vom Einsturz bedrohten Anlage selbst noch nicht beziffert sind, etliche Beobachter aber wohl von einem Totalschaden ausgehen, ist klar: Der (vorübergehende) Verlust eines Werkes, dessen Kapazität mit 16 Millionen Pkw-Reifen angegeben wird und das zuletzt rund 11,5 Millionen Reifen im Jahr bzw. 33.000 Reifen pro Tag hergestellt hat, muss beträchtliche Auswirkungen haben. Berichten zufolge bedeute jeder Tag ohne Produktion in Gwangju einen Umsatzverlusts von rund einer halben Million Euro. Es wird allerdings bereits eine Lösung diskutiert, die aber kaum kurzfristig umzusetzen ist – auch deswegen nicht, weil der finanzschwache Kumho-Tire-Hauptaktionär Qingdao Doublestar aus China auf Zeit spielt.

