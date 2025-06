Truck Grand Prix will wieder Maßstäbe auf allen Ebenen setzen

Wenn vom 11. bis 14. Juli die 38. Auflage des Internationalen Truck Grand Prix (TGP) am und auf dem Nürburgring stattfindet, dann ist der diesjährige Höhepunkt der Truck-Sport-Saison in Deutschland gekommen. Nachdem im vergangenen Jahr erneut immerhin 130.000 Besucher an den Eingängen gezählt wurden, rechnen die Veranstalter auch dieses Jahr wieder mit einer erinnerungswürdigen Großveranstaltung und weit über 100.000 motorsportbegeisterten Besuchern. Dabei gilt das Event außerdem als Saison-Highlight der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC), in der auch heuer wieder die beiden deutschen Topfahrer Jochen Hahn und Sascha Lenz an den Start gehen, die sich 2024 knapp hinter dem Champion Norbert Kiss aus Ungarn platzierten.

Den kompletten Beitrag können Sie auch in der kommenden Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der Juni-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.