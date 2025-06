Pagid Racing und Eibach begründen strategische Performance-Partnerschaft

Pagid Racing und Eibach sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Wie es dazu in einer Mitteilung des Herstellers von Fahrwerkskomponenten aus Finnentrop heißt, wolle man über die Details der künftigen Kooperation erstmals Ende dieses Monats auf den PS Days berichten. Auf der Motorsport- und Tuningveranstaltung in Hannover (27. bis 29. Juni) stünden Experten von Eibach und Pagid Racing „bereit, um Fragen zu beantworten und technische Details zu erläutern“. Gleichzeitig werde Max Kruse Racing als gemeinsamer Partner ein Rennfahrzeug auf dem Stand in Halle 026, Standnummer A24 präsentieren, das ebenfalls mit Produkten beider Unternehmen ausgestattet ist.

Link to: Sølve Sundsbø aus Norwegen fotografiert Pirellis „The Cal“ 2026 Link to: Sølve Sundsbø aus Norwegen fotografiert Pirellis „The Cal“ 2026

Link to: Truck Grand Prix will wieder Maßstäbe auf allen Ebenen setzen Link to: Truck Grand Prix will wieder Maßstäbe auf allen Ebenen setzen