Auch die Teletubbies gratulieren zum runden Blimp-Jubiläum

Gestern hat Goodyear den 100. Geburtstag seiner (Werbe-)Luftschiffe gefeiert. Anlässlich des runden Jubiläums hat der US-Reifenhersteller nicht nur einen seiner auch Blimp genannten Zeppeline im Retro-Look gestalten lassen, sondern außerdem zur – wie man selbst sagt – „exklusivsten Party des Jahres“ in den historischen Wingfoot-Lake-Airship-Hangar eingeladen. Unter den Gästen sollen dabei nicht zuletzt einige „VIPs“ gewesen sein, wobei das Unternehmen in diesem Zusammenhang diverse vor allem auf der anderen Seite des Atlantiks bekannte Maskottchen aufzählt. Unter der schrill-bunten Schar fanden sich mit den sogenannten Teletubbies allerdings auch Vertreter, die bei dem einen oder anderen hierzulande die Erinnerung an die gleichnamige TV-Kinderserie wachrufen.

