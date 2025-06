Autopromotec mit Rekordzahlen „ein Bezugspunkt für den Sektor“

Die 30. Ausgabe der Autopromotec endete am 24. Mai nach vier Messetagen mit Rekordzahlen. Die alle zwei Jahre in Bologna stattfindende internationalen Messe für Kfz-Ausrüstung und -Ersatzteile hat damit einmal mehr nicht nur ihre zentrale Bedeutung für den Markt bestätigt, wozu eindeutig auch der Reifenmarkt zählt, sondern auch „ihre Rolle als weltweites Referenzzentrum für Innovation, Ausbildung und Nachhaltigkeit“ gestärkt, wie es dazu vonseiten der Messeveranstalter heißt.

