Erweitertes Mitas-Engagement im Tractor Pulling

Neben dem Sponsoring der britischen Tractor-Pulling-Meisterschaft in diesem Jahr unterstützt die Reifenmarke Mitas, die seit der Übernahme von Trelleborg Wheel Systems (TWS) unter dem Yokohama-Dach zu Hause ist, in der diesjährigen Saison auch die niederländische NTTO (Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie) bei der von ihr in unserem Nachbarland ausgerichteten Serie. „Mitas ist stolz darauf, einen Sport zu unterstützen, der auf Kraft, Können und Leidenschaft basiert“, sagt Roberta D’Agnano, Global Brand Director Mitas bei Yokohama TWS. Beim Tractor Pulling drehe sich alles um Vertrauen in die eigene Maschine, weswegen die Zusammenarbeit mit der NTTO der Reifenmarke die perfekte Bühne biete, um die Stärke und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu demonstrieren, heißt es weiter.

