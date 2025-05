Speedline Truck weitet sein ETRC-Engagement aus

Speedline Truck ist auch dieses Jahr wieder Teil der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (ETRC), der stärksten und intensivsten Truck-Rennserie der Welt, die vom 11. bis 13. Juli beim Truck Grand Prix auf dem Nürburgring ihren großen Deutschlandauftritt hat. In dieser ETRC-Saison unterstützt Speedline Truck sowohl das britische Team T Sport Bernau mit seinem MAN-Truck und Fahrer Antonio Albacete als auch das deutsche Tankpool24-Racing-Team mit Fahrer Steffen Faas und seinem Freightliner-Truck. Beide Teams erhalten dazu nicht nur Aluminiumschmiederäder der Ronal-Marke, sondern darüber hinaus auch technischen Support. Beide Teams treten auf geschmiedeten Rädern vom Typ SLT 2907 BM in 22,5×9,00 Zoll mit der Oberfläche Diamond an.

