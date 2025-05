RoWi-optimierte Reifen werden immer bedeutender für Flottenbetreiber

DFDS gehört mit Gründung 1866 nicht nur zu den ältesten Unternehmen Dänemarks. Das Logistikunternehmen betreibt auch 3.200 Lkw sowie 15.200 Trailer und ist damit außerdem auch der größte Betreiber einer Flotte schwerer Elektro-Lkw in Europa. Gemeinsam mit Reifenhersteller Continental will DFDS dabei „die Entwicklung zu einer nachhaltigen Logistik mit großem Engagement vorantreiben“. Dazu gehörten rollwiderstandsoptimierte Reifen wie der im vergangenen Jahr gelaunchte Conti Eco der fünften Generation gepaart mit einem digitalen Reifenmanagementsystem à la ContiConnect für ein kontinuierliches Monitoring, sind die Partner überzeugt.

