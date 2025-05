Michelin führt neue Produktreihe Michelin X Works für die Baustelle in zwei Profilen ein

Am 1. Juni 2025 bringt Michelin die neue Lkw-Produktreihe Michelin X Works Z2/D2 in der Dimension 315/80 R22,5 auf den europäischen Markt. Im September 2025 folgen die Größen 13R22,5 als X Works Z2/D2 und 385/65 R22,5 also X Works HL Z2. Die neuen Reifen sind für den gemischten Einsatz auf Straßen, Baustellen bis hin zu Steinbrüchen ausgelegt und für die Lenk- (Z) und Antriebsachse (D) erhältlich. Da Baustellenfahrzeuge einen Großteil der Fahrstrecke auf der Straße zurücklegen, hätten die Michelin Ingenieure bei der Entwicklung des Reifens großen Wert auf einen geringen Rollwiderstand gelegt, wie dazu der Hersteller betont. So sei der Michelin X Works Z2 in der Dimension 315/80 R22,5 der erste Lenkachsenreifen für Straße und Baustelle mit einem „B“-Label für Kraftstoffeffizienz. Das neue Reifendesign senke damit auch CO2-Emissionen und verbessere gleichzeitig Traktion sowie Geräuschentwicklung. „Dank der zahlreichen Technologien sind die neuen Michelin-X-Works wahre Baustellen-Heros mit Fokus auf Kraftstoffeffizienz, Langlebigkeit und Robustheit“, so der Hersteller.

