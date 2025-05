Knorr-Bremse kommt mit „robustem Ergebnis“ durchs Auftaktquartal

Knorr-Bremse berichtet von einem „robustem Ergebnis“ im Auftaktquartal des neuen Jahres. Wie der in München ansässige Nfz-Bremssystemspezialist in einer Mitteilung schreibt, habe man von Januar bis März zwar einen Umsatzrückgang von 0,8 Prozent auf jetzt 1,96 Milliarden Euro verzeichnet, konnte gleichzeitig aber ein Plus bei den Auftragseingängen von über zwölf Prozent verzeichnen. Da auch das operative EBIT mit minus 0,9 Prozent leicht schrumpfte, und zwar auf 236 Millionen Euro, blieb die entsprechende Marge stabil bei 12,1 Prozent.

