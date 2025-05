BestÃ¤tigung: EU plant ZÃ¶lle auf Consumer-Reifen aus chinesischer Fertigung

Nachdem wir Mitte der Woche darüber berichtet hatten, dass die Europäische Kommission mutmaßlich bald eine Untersuchung zu Pkw-Reifenimporten aus China beginnen würde, an deren Ende Antidumping- und/oder Antisubventionszölle auf diese Produkte stehen könnten, ist diese Informationen zwischenzeitlich offiziell bestätigt. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, habe Alfred Graham, Chairman der britischen Imported Tyre Manufacturers‘ Association, mit Blick auf entsprechende Berichte erklärt, „die chinesische Vertretung in Brüssel wurde durch die EU informiert“. Graham präzisierte außerdem, die angestrebten Untersuchungen sollen Pkw- sowie auch Transporterreifen betreffen, also das gesamte Segment der sogenannten Consumer-Reifen. Weiter: Es sei zwar „nicht in Stein gemeißelt“, aber es sei „wahrscheinlich“, dass die Untersuchung formell am 20. Mai beginne – so wie die ursprünglichen Berichte dies bereits angedeutet hatten.