Prinx Europe zeigt zwei neue Reifen seiner Regio-Serie in Bologna

Auf der kommenden Autopromotec, die vom 21. bis 25. Mai im italienischen Bologna stattfindet, will Prinx Chengshan Tire Europe zwei neue Reifen seiner Regio-Serie präsentieren: die Profile RegioDrive 01 und RegioSteer 01. Beide Profile sind in den Prinx-Marken Fortune und Austone erhältlich und seien dabei vor allem „auf enorme Laufleistung ausgelegt“, heißt es dazu vonseiten des aus China stammenden Herstellers, dessen Europazentrale in Darmstadt ansässig ist. Prinx Europe stellt erstmals auf der Autopromotec aus. Zusätzlich zu den neuen Profilen der Regio-Serie wolle der Hersteller in Bologna außerdem auch „bewährte Bestseller für Flottenmanager“ zeigen.

