Tuning World Bodensee feiert „gelungenen Auftakt“ – Messe bis Sonntag

Seit gestern läuft die Tuning World Bodensee. Wie dazu die Veranstalter mitteilen, habe man sich gestern bereits über „einen gelungenen Auftakt“ der Messe freuen können: „Schon am frühen Morgen strömten zahlreiche Fans auf das Messegelände in Friedrichshafen.“ Neben über 1.000 Showcars und einem als spektakulär bezeichneten Rahmenprogramm sorgten auch prominente Gäste wie Tuningexperte Sidney Hoffmann sowie Shania und Davina Geiss für große Aufmerksamkeit am Eröffnungstag. Im vergangenen Jahr hatte die Tuning World Bodensee immerhin 109.500 Besucher angelockt. Die diesjährige Tuning World Bodensee läuft noch bis einschließlich Sonntag in den Hallen der Messe Friedrichshafen.