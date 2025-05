Umstellung auf neue Beschaffungsplattform bei Continental

Beginnend mit dem April dieses Jahres will Continental im Rahmen seiner digitalen Transformation für alle Beschaffungs-, Lieferantenmanagement- und Einkaufsaktivitäten schrittweise auf eine neue Plattform umstellen. Bereitgestellt wird sie demnach von Jaggaer, der als ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierter Technologie zur Geschäftsautomatisierung beschrieben wird. „Continental wird die Plattform an einigen der europäischen Reifenstandorte nutzen, damit sich Lieferanten dort registrieren und ihr Unternehmensprofil auf dem neusten Stand halten können. Somit haben Lieferanten die Möglichkeit, sich für neue Geschäfte zu qualifizieren und auf Ausschreibungen (RfP) oder Angebotsanfragen (RfQ) zu antworten“, so das Unternehmen. Damit Anbieter die Plattform nutzen können bzw. für Continental-Einkäufer sichtbar werden, ist eine entsprechende Registrierung erforderlich. Ein Erklärvideo, weitere Informationen, Hilfestellungen und Schulungsunterlagen zu alldem stehen für Interessierte unter www.continental.com/de/company/suppliers/psuite/ bereit.