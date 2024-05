Tuning World Bodensee lockt 109.500 Besucher nach Friedrichshafen

109.500 Fans veredelter Fahrzeuge strömten in diesem Jahr auf das Friedrichshafener Messegelände, um gemeinsam mit zahlreichen Branchenvertretern und Tuning-Enthusiasten aus ganz Europa das internationale Messeevent für Autotuning, Lifestyle und Club-Szene zu zelebrieren – ein Ergebnis nahe an der bisherigen historischen Rekordzahl von 2006 mit damals 111.000 Besuchern. „Mit ihrem überwältigenden Besucherandrang und dem neuen Show- und Rahmenprogramm war die Tuning World Bodensee ein voller Erfolg für die ausstellenden Unternehmen und ein großartiges Fest für die Community“, bilanzierten Messegeschäftsführer Klaus Wellmann und Projektleiterin Emanuela Botta das Event als durchweg gelungene Veranstaltung. Alle zwölf Hallen und das komplette Freigelände seien in diesem Jahr erstmalig intensiv bespielt worden. Mehr als 1.000 getunte Autos, Wettbewerbe wie der European Tuning Showdown, die Austragung der AvD Drift Championship, zahlreiche Neuheiten wie die US- und die Asia-Halle sowie After-Show-Partys lockten Besucher in Scharen aufs Messegelände.

