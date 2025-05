BBS-Immobilie in Schiltach ist wieder im Eigentum der Familie Klaus Wohlfarth

Seit einigen Tagen ist klar, dass eine private Investorengruppe aus Süddeutschland die ehemalige BBS-Immobilie in Schiltach übernommen hat. Nun berichtet die Neue Rottweiler Zeitung (NRWZ) unter Berufung auf eine angefragte Stellungnahme der „Familie Klaus Wohlfarth“, dass diese die Immobilie, also das 32.000 Quadratmeter große Grundstück nebst Fabrikhalle und Verwaltungsgebäude, gekauft hat. Vorbesitzer war der frühere belgische BBS-Eigentümer und Vorstandsvorsitzende Guido Dumarey, der insofern auch Vermieter der jüngsten BBS-Eigentümer war. Wie die NRWZ berichtet, wolle Wohlfarth die Immobilie „einer zukunftsfähigen Nutzung unter Beteiligung weiterer lokaler Investoren zuführen“. Eine neuerliche BBS-Räderproduktion an dem Standort hatte er bereits ausgeschlossen, hatte allerdings gleichwohl vor Kurzem angekündigt, demnächst wieder Räder der Marke BBS anbieten zu wollen – wohlgemerkt: von Produktionspartnern hergestellt, allerdings lackiert durch die neugegründete Rädermanufaktur Herbolzheim.