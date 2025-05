Hermann Schulte-Kellinghaus feiert sein 50-jähriges Dienstjubiläum

Wer kann in der heutigen Zeit schon noch auf ein 50-jähriges Dienstjubiläum zurückblicken? Exakt auf den Tag genau heute vor 50 Jahren nahm Hermann Schulte-Kellinghaus das Zepter in Oberhausen in die Hand. Was damals als Filialleiter bei Reifen Roleff begann, setzte sich ab 1993 mit der Firmenübernahme unter der unter Premio Reifen + Autoservice am Markt operierenden H. Schulte-Kellinghaus GmbH bis heute erfolgreich am Firmenstandort in Oberhausen fort. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt dabei auf gewerblichen Nutzfahrzeugkunden, vorrangig Lkw-Kunden. Der Premio-Partner zählt zu den größten Lkw-Reifenhändlern Deutschlands, obwohl er nun einen Standort betreibt. Neben dem Jubilar werden die Geschäfte der GmbH noch durch Simone Neidhart, geborene Schulte-Kellinghaus, und Dr. Michael Neidhart geführt.