Im Mai und Dezember Webinare zur Dienstleistungskalkulation

Nächsten Monat und dann noch einmal zum Ende des Jahres hin bietet die TyreSystem-Akademie Webinare zur Kalkulation von Dienstleistungen an. In den jeweils anderthalbstündigen Onlineveranstaltungen unter der Leitung von Michael Zülch soll den Teilnehmern Hilfreiches dazu vermittelt werden, wie Kfz-Betriebe Fehler bei der Berechnung von Arbeiten rund um den Einbau von Verschleiß- und Zubehörteilen oder den Reifenservice vermeiden können. Die für den 20. Mai und den 2. Dezember jeweils in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr terminierten Webinare richten sich demnach an Führungskräfte im Kfz-Bereich und decken laut der hinter dem Großhandelsportal TyreSystem und der dessen Namen tragenden Akademie stehenden RSU GmbH „die wichtigsten Fragen rund um die Kalkulation von Dienstleistungen ab“. Zu den Schulungsinhalten gehören laut dem Unternehmen die Abdeckung von Margen beim Reifen, Auto- und Reifenservice, die richtige Kalkulation über den Stundenverrechnungssatz, häufige Fehler in der Auf- und Abschlagskalkulation, den richtigen Wareneinsatz sowie den Themenkomplex Boni, Skonto und Rabattstrukturen ab.

