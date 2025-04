Über die Osterfeiertage rücken auch beim Team der NEUE REIFENZEITUNG anstelle von Reifen andere runde, aber doch eher eiförmige Dinge in den Vordergrund. Deswegen verabschieden wir uns jetzt für ein paar Tage von unseren treuen Lesern. Und selbst wenn Osterhasen oder -küken nichts mit einem Panther – und schon gar nicht mit einem rosaroten – zu tun haben, so bemühen wir dazu trotzdem ein leicht abgewandeltes Zitat letzterer Zeichentrickfigur aus der gleichnamigen Fernsehserie , die der eine oder andere vielleicht noch kennen mag: „Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage.“ Natürlich verraten wir auch, wann genau das sein wird: Ab nächsten Dienstag (22. April) sind auf Reifenpresse.de tagesaktuell wieder die allerneuesten Nachrichten rund um das Reifen-, Räder- und Werkstattgeschäft zu lesen, und unser kostenloser Newsletter wird dann ebenfalls wieder werktäglich versandt. Bis dahin wünschen wir allen unseren Lesern, Kunden und Freunden in der Reifenbranche ein frohes Osterfest und ein paar ruhige Tage im Kreise der Familie zum Pfoten hochlegen Kraft tanken.

