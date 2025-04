VSG mit den Marken Ravaglioli/Rotary bei der Autoprometec präsent

Die Vehicle Service Group (VSG) gehört zu den Unternehmen, die bei der Autoprometec als Aussteller mit dabei sein werden. Seiner vor rund drei Jahren ausgerufenen „Rpower“-Strategie entsprechend wird das Unternehmen im Bereich Werkstattausrüstung Produkte seiner Marken Ravaglioli und Rotary bei der Messe vom 21. bis zum 24 Mai im italienischen Bologna in den Fokus rücken. Zumal man von Ersterer einige Neuheiten präsentieren kann wie etwa der Zweisäulenhebebühne „KPH35“ mit einer Tragfähigkeit von 3,5 Tonnen in der Standardausführung. Sie soll das erste Modell einer neuen Serie mit elektrohydraulischer Technologie sein, die – so heißt es weiter – im Laufe der nächsten Monate Gestalt annehmen werde. Auch ein die Modellbezeichnung „RAVTD6000TB.3“ tragendes neues Achsmessgerät für Lkw bringt Ravaglioli mit zur Autopromotec ebenso wie elektrohydraulisch arbeitende mobile Radgreifanlagen seiner sogenannten „Alpha Series“. Wobei Letztere sich unter dem Namen „HyroLift Series“ auch im Rotary-Portfolio finden. Die andere VSG-Marke will darüber hinaus jedoch nicht zuletzt ihren Grubenheber „Portal Lift 17 Vario“, die hebellose Reifenmontiermaschine „Kendo.Evo“ und das Lkw-Achsmessgerät „RWA5100HD“ bei der Messe präsentieren.