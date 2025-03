Continental-Aufsichtsrat stimmt dem Spin-off des Bereichs Automotive zu

Der Aufsichtsrat von Continental hat in seiner heutigen Sitzung dem geplanten Spin-off von Automotive zugestimmt und schlägt der Hauptversammlung 2025 vor, diesen Schritt ebenfalls zu genehmigen. „Dies vorausgesetzt, soll das künftige eigenständige Unternehmen nach Beschluss des Aufsichtsrats bis zur Abspaltung über Barmittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro verfügen, bei klarer geschäftsbezogener Zuordnung der Chancen und Risiken zu den beiden zukünftigen Unternehmen“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus Hannover. Die Finanzierung des operativen Geschäfts von Automotive soll zudem durch eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 2,5 Milliarden Euro gestärkt werden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen