Tyremotive hat seit April auch Lager in Niedernberg

Die Tyremotive GmbH mit Sitz im unterfränkischen Kitzingen – ein Tochterunternehmen der niederländischen Global Automotive Investments Holding B.V. (GAI) – hat am 1. April ihr neues Lager in Niedernberg bei Aschaffenburg eröffnet. Dadurch sei das Unternehmen in der Lage, sein Direktlieferungsgebiet weiter auszubauen und eine noch schnellere Lieferung zu garantieren, heißt es aus dem Unternehmen.