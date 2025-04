Rallyefahrer Vrielink bekommt Kumho-Unterstützung

Der niederländische Rallyefahrer Yannick Vrielink wird in der Saison 2025 seine erste internationale Meisterschaft in der Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM) im Team von Pole Promotion bestreiten. Dabei kann der 26-Jährige auf Kumho als Unterstützungspartner bauen, geht er doch mit einem Skoda Fabia Rally 2 Evo in den Wettbewerb, der mit Reifen der Größe 235/40 R18 vom Typ „Ecsta TM02“ des Herstellers ausgerüstet ist. Vrielink sei ein vielversprechender Fahrer und man sei – begründet Ilhan Kurban, Marketingmanager von Kumho Tire Deutschland, das Engagement des Unternehmens – „überzeugt, dass ihm eine lange Karriere im Rallyesport bevorsteht“. Zumal er sein Talent bereits in den Niederlanden unter Beweis gestellt habe bzw. im vergangenen Jahr Rallye-Champion dort geworden sei sowie auch niederländischer Junior-Champion in den Jahren 2022, 2023 und 2024.