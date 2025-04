BRV-Ausbildung-Award: Die drei Finalisten stehen fest

Im Wettbewerb um den BRV-Ausbildungs-Award hat die dreiköpfige Fachjury aus den eingegangenen Bewerbungen die Finalisten ausgewählt. Im Rennen um die Auszeichnung als bester Azubi des Jahres 2025 in der Reifenhandelsbranche sind jetzt noch – in alphabetischer Reihenfolge – die Ausbildungsabsolventen Johannes Müller (ausgebildet zum Kfz-Mechatroniker bei Euromaster in Neustrelitz), Sarah Pahl (Mechanikerin für Reifen- und Fahrwerktechnik, Ausbildungsbetrieb Reifen Helm in Winsen an der Luhe) und Cindy Wladimir (Kauffrau für Büromanagement, Ausbildung bei Schäfer Reifenfachhandel in Kenn/Trier).

Für die Bewerber aus diesen Unternehmen bleibt es erst einmal spannend, denn wer von ihnen Platz 1, 2 und 3 im Wettbewerb erreicht hat, wird erst bei der Preisverleihung bekannt gegeben. Diese findet auf der BRV-Mitgliederversammlung am 24. Juni 2025 in Würzburg statt. Eines ist jedoch bereits sicher: Alle Teilnehmenden haben Grund zur Freude. Mit ihrer Bewerbung haben sie ein starkes Zeichen für ihre berufliche Zukunft gesetzt – in einem krisensicheren Berufsfeld mit Perspektive, sei es im Handwerk oder im kaufmännischen Bereich.

Den Wettbewerb um den BRV-Ausbildungs-Award schreibt der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV, Bonn) seit 2018 jährlich in Zusammenarbeit mit den Sponsoren Continental und Platin Wheels aus. Bewerben können sich alle, die im Vorjahr der Preisverleihung und bis zum Bewerbungsschluss im Frühjahr die Ausbildung in einem technischen oder kaufmännischen Ausbildungsberuf bei einem BRV-Mitgliedsunternehmen erfolgreich abgeschlossen haben. Über den Titel hinaus dürfen sich die Gewinner über Geldprämien, Zuschüsse für die Teilnahme an einem der branchenweit anerkannten BRV-Weiterbildungslehrgänge und die Einladung zu einem exklusiven Event auf dem Continental-Testgelände Contidrom freuen.