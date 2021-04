Marketing Manager Ilhan Kurban wechselt von Nexen zu Kumho

Die Kumho Tire Europe GmbH hat einen neuen Marketing Manager. Wie es dazu heißt, hat Ilhan Kurban Anfang April beim südkoreanischen Reifenhersteller in dessen hiesiger Zentrale in Offenbach am Main entsprechende Aufgaben übernommen. Vor seinem Wechsel war Kurban sieben Jahre lang im Marketing von Nexen Tire Europe tätig. Marketingleiter der Kumho Tire Europe GmbH bleibt weiterhin Wolf Fuder. ab