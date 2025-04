Veränderung in der LKQ-DACH-Geschäftsführung

Zum 1. April hat Michael Schuster bei dem Pkw-Teilegroßhändler LKQ DACH – als Teil von LKQ Europe zur LKQ Corporation gehörend, wobei das zweite Kürzel im Namen für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz steht – den Vorsitz der Geschäftsführung der Stahlgruber GmbH übernommen. Er ist damit neuer Chief Executive Officer (CEO) von LKQ DACH, wozu neben der Stahlgruber GmbH (Poing) noch die PV Automotive GmbH (Essen), die Stahlgruber Gesellschaft m.b.H. (Wals/Österreich), die Neimcke GmbH & Co. KG (Mühldorf am Inn) sowie die Rhiag Group GmbH (Baar/Schweiz) gehören. Damit besteht die Geschäftsführung nunmehr aus Schuster sowie Timothy Grygotis als Chief Financial Officer (CFO) und Julia von Specht, die als Chief Human Resources Officer (CHRO) seit Januar im Schwerpunkt das Ressort Personal & Soziales verantwortet. Der neue CEO hat Frank Schöller in dieser Funktion abgelöst, der über den 31. März hinaus auf eigenen Wunsch nicht mehr als Stahlgruber-Geschäftsführer und an der LKQ-DACH-Spitze tätig ist und seine Entscheidung bereits vor einiger Zeit mit der Führung von LKQ Europe abgestimmt hatte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen