Lkw-Talk in der First-Stop-Filiale Paderborn

Im März hat es einen sogenannten Lkw-Talk bei dem First-Stop-Betrieb in Paderborn gegeben. Das von Filialleiter Michael Göke und Michael Höfinghoff, Gebietsleiter bei dem Partnerkonzept, gemeinsam geplante Event mit Ausstellung, Vorträgen, Bewirtung und viel Zeit für Gespräche soll bei den dazu eingeladenen Kunden gut angekommen sein. Hatte man ursprünglich mit rund 50 Teilnehmern gerechnet, waren am Ende mehr als doppelt so viele Gäste der Einladung gefolgt. „Wir freuen uns über den tollen Zuspruch von allen Seiten zu unserem Lkw-Talk. Das Team von First Stop in Paderborn hat sich enorm engagiert, damit das Event gelingt. Die Workshops sorgten für viele Aha-Effekte, Verständnis und Wissenszuwachs bei den Teilnehmern. Die familiäre Atmosphäre hat uns alle näher zueinander gebracht, was in der heutigen Zeit einen besonderen Wert hat“, ziehen Göke, Höfinghoff und Halil Temin, Verkaufsberater im Außendienst bei der First Stop Reifen Auto Service GmbH, ein positives Fazit der Veranstaltung. „Die Kunden und Hersteller wissen unsere Initiative und das Engagement zu schätzen. Beim Lkw-Talk konnten wir erneut zeigen, dass wir breit aufgestellt sind und eine hohe Kompetenz haben. Das stärkt den guten Ruf, den wir uns verdient erarbeitet haben. Auch in entsprechenden Marktstudien verzeichnen wir durchweg gute Bewertungen. Darauf wollen wir weiter aufbauen“, ergänzt First-Stop-Geschäftsführer Rolf Hosefelder.