Sinha wird CMO bei Apollo Tyres

Apollo Tyres Ltd. hat Rajeev Kumar Sinha zum Chief Manufacturing Officer (CMO) ernannt. In dieser Position leitet er das globale Fertigungsteam des indischen Reifenherstellers, zu dem bekanntlich Vredestein gehört genauso wird der Reifenhändler Reifen.com. Als seine Aufgabe wird das Vorantreiben der Agenda des Unternehmens mit Blick auf dessen weltweite Produktion genannt, was Dinge wie Strategie und Planung, Leistungsoptimierung, Werksmanagement, integrierte Fertigungsdienstleistungen, Corporate Industrial Engineering sowie die Einführung fortschrittlicher Fertigungssysteme beinhalte. Von Neeraj Kanwar, Apollos Vice Chairman und Managing Director, als führende Persönlichkeit in Sachen globaler Produktion beschrieben mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in den Bereichen Operations und Supply Chain verschiedener Branchen, soll er nicht nur hinsichtlich des Wachstums des Reifenherstellers eine entscheidende Rolle spielen, sondern ihm auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Sinha kommt von dem Pharmazieunternehmen Cipla, wo er ebenfalls als Chief Manufacturing Officer mit weltweiter Verantwortung fungiert hatte, zu Apollo Tyres. Er hat zuvor aber auch schon in Diensten von Glenmark Pharmaceuticals oder des Lebensmittelkonzerns PepsiCo gestanden.