Das „Sonoma“-Rad der Alcar-Marke Dotz ist in den Markt gerollt

Bei der Essen Motor Show Ende vergangenen Jahres hatte Alcar das „Sonoma“ getaufte Rad seiner Marke Dotz als Neuheit für die Saison 2025 präsentiert. Mittlerweile ist das asymmetrische V-Speichendesign in den Markt gerollt bzw. mit Fünflochanbindung erhältlich in den Dimensionen 8,0×19, 8,5×19, 9,5×19, 8,0×20, 8,5×20 und 9,5×20 Zoll in den beiden Ausführungen schwarz matt mit poliertem Felgenhorn und bronze matt. Trotz seiner Asymmetrie in mehreren Ebenen für einen – wie der Anbieter sagt – „beeindruckenden 3D-Effekt“ sowie eine „perfekte Balance zwischen Dynamik und Stabilität“ wird die Linie des einteiligen, gegossenen Rades als gerade und ausgewogen beschrieben. „Was ein offenes, aggressives Erscheinungsbild unterstreicht“, wie diesbezüglich noch ergänzt wird.