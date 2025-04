Brembo führt CCM-Bremsscheiben und -beläge jetzt auch auf dem Ersatzmarkt ein

Wenn am 21. Mai die Autopromotec ihre Pforten öffnet, dann ist auch Brembo als Aussteller mit von der Partie. Wie der Hersteller von Bremssystemen dazu ankündigt, wolle man im italienischen Bologna auf der Messe neben einer Erweiterung der Beyond-Produktfamilie unter anderem Neuheiten der Carbon-Keramik-Technologie für den Aftermarket sowie „eine sportliche Ergänzung des Xtra-Sortiments“ zeigen. Gerade die Einführung von CCM-Bremsscheiben und -belägen für den Ersatzteilmarkt stelle „eine wichtige Neuheit“ dar, war das Carbon Ceramic Material doch bislang der Erstausrüstung vorbehalten. In Summe wolle Brembo auf der Autopromotec Neuentwicklungen aller für Aftermarket-Produktfamilien vorstellen, „die jeweils auf spezifische Kundenbedürfnisse und Fahrzeuganforderungen zugeschnitten sind“, heißt es dazu in einer Vorankündigung. Die Autopromotec findet vom 21. Bis 24. Mai in Bologna statt. Der Brembo-Stand ist zu finden in Halle 16, Standnummer C26.