Bridgestone gewährt Handelspartnern bei Training Days praktische Einblicke ins Sortiment

Die Bridgestone Training Days haben auch in diesem Jahr „eine einzigartige Kombination aus fundiertem Expertenwissen und spannenden Fahrsessions“ geboten, zieht der Hersteller ein positives Fazit der beliebten Eventreihe, die kürzlich zu Ende ging. An drei Standorten – in Lüneburg, München sowie in Spielberg in Österreich – konnten die Teilnehmer aus erster Hand erfahren, wie sich die Reifen des Herstellers unter anspruchsvollen Bedingungen bewähren.

