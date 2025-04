Kombi von Orange-Sensoren und -Tool verspricht „einzigartige“ RDKS-Programmierzeiten

Orange Electronic verspricht eine – wie Marcus Rosenzweig als General Manager Europe bei dem Anbieter es formuliert – „neue unglaubliche Programmiergeschwindigkeit“ für seine Universalsensoren vom Typ „SP201“ für direkte Reifendruckkontrollsysteme (RDKS). Mit dem jüngst ausgerollten Softwarestand 843 sei es möglich, vier Sensoren gleichzeitig in einer Zeit von rund fünf Sekunden fertig zu programmieren, so das Unternehmen. Wie es weiter heißt, würden diese als „bis dato einzigartig“ bezeichneten Zeiten allerdings nur in Verbindung mit dem von Orange Electronic eigens entwickelten Diagnose-/Programmiergerät „O-Genius III“ erreicht, das vor Kurzem ein Upgrade erfahren hat. „Der Grund für solche unnormalen Geschwindigkeiten ist ein von Orange Electronic wohl behütetes Geheimnis“, wie Rosenzweig sich aber nicht in die Karten schauen lässt, auf welchem Weg genau der Anbieter aus Taiwan dies erreicht hat.