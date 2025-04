UltraContact NXT von Continental mit weiterem Award ausgezeichnet

Der UltraContact NXT von Continental hat nun auch den Sustainability Award in Automotive 2025 in der Kategorie „Technologie – Werk-/Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft“ gewonnen. Die internationale Unternehmensberatung Arthur D. Little sowie die deutschen Automobiltechnikfachzeitschriften ATZ und MTZ aus der Verlagsgruppe Springer Nature zeichnen den deutschen Hersteller damit für seinen bislang nachhaltigsten Serienreifen aus. Der UltraContact NXT hat je nach Reifengröße einen Anteil von bis zu 65 Prozent nachwachsende, recycelte und ISCC-Plus-massenbilanzzertifizierte Materialien.

