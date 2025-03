RDKS-Diagnosegerät „O-Genius III“ bekommt Upgrade

Seinem seit 2023 auf dem Markt erhältliche Diagnosegerät „O-Genius III“ für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) hat der Hersteller und Entwickler Orange Electronic ein Upgrade spendiert. Zukünftig könne man Fahrzeugdaten und Sensor-IDs durch Scannen eines QR-Codes ins Gerät einlesen, heißt es. Es sei keine Eingabe am Gerät mehr erforderlich, wie der Anbieter hinzufügt, der eigenen Worten zufolge kontinuierlich an der Weiterentwicklung seines Diagnosegerätes arbeitet. Es verfügt über eine hochauflösende Kamera, einen Infrarotscanner, einen 8.000-mAh-Akku, Wifi und ein Touchscreen-Display. Mit Letzterem verbindet Orange dank selbst entwickelter Menüführung eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche für ein Mehr an Effizienz/Bedienerfreundlichkeit im täglichen Umgang mit dem Gerät.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen