Wenige Tage noch „Doppelt-spart-besser“-/Gewinnaktion bei Reifen Ehrhardt

Noch bis Ende des Monats läuft bei Reifen Ehrhardt die auch im Radio beworbene „Doppelt spart besser“ genannte Aktion gemeinsam mit dem Reifenhersteller Bridgestone. Das bedeutet einerseits, dass der zur Pneuhage-Gruppe gehörende Reifenhändler Endverbrauchern und gewerblichen Kunden mit bis zu fünf Fahrzeugen beim Kauf von Sommer- oder Allwetterreifen ab 18 Zoll der Marke 40 Euro Sofortrabatt gewährt – beim Erwerb von zwei Reifen sind es 20 Euro. Andererseits kann dies kombiniert werden mit einer Wunschprämie von zehn Euro (zwei Reifen bis 17 Zoll), 20 Euro (vier Reifen bis 17 Zoll oder zwei Reifen ab 18 Zoll) oder 40 Euro (vier Reifen ab 18 Zoll) über die Bridgestone-Promotion „Drive our Best“.

Doch selbst wer keine Reifen bei Ehrhardt kauft, kann ein paar Tage noch an einer weiteren Aktion des Unternehmens teilnehmen, bei der Michelin als Partner fungiert. Bei Letzterem handelt es sich um ein Gewinnspiel, bei dem es um zwei Besucherpässe mit Zugang zur Boxengasse für einen Trackday am 1. Mai am Nürburgring mit dem vor allem unter seinem Aliasnamen Gercollector bekannten Michael Spegel geht, der als Botschafter für OE-markierte Reifen des französischen Herstellers fungiert. Um eine Chance darauf zu haben, müssen Interessenten dem Instagram- oder Facebook-Auftritt von Reifen Ehrhardt folgen, dort dann den jeweiligen Gewinnspiel-Post liken sowie ihn kommentieren und zwei Freunde verlinken.