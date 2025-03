BD24 und Reifen.com kooperieren bei Motorradreifenversicherung

In Kooperation mit der BD24 Berlin Direkt Versicherung – eine 100-prozentige HanseMerkur-Tochter – bietet Reifen.com ab sofort eine Motorradreifenversicherung an. Sie soll Reifenschäden und Beschädigungen durch Vandalismus abdecken und kann bei einem Kauf sowohl im Onlineshop als auch vor Ort in einer der Filialen des zum Hersteller Apollo Tyre gehörenden Reifenhändlers abgeschlossen werden. Im Fall des Falles wird dafür dann eine einmalige Prämie fällig. Damit können nun auch Motorradfahrer von einer solchen Zusatzversicherung profitieren, wie sie das Unternehmen in Zusammenarbeit mit BD24 Berlin Direkt bisher schon anbietet für Kunden, die Autoreifen und -felgen bei Reifen.com erwerben.

