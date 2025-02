Erwartbar schlechter Jahresstart bei den Motorradneuzulassungen

Nach der großen Jahresendrallye 2024 bei den Neuzulassungen motorisierter Zweiräder in Deutschland hat 2025 diesbezüglich so begonnen, wie es zu erwarten war: mit deutlichen Rückgängen. Denn viele Motorradfans haben vor dem Jahreswechsel 2024/2025 eine Maschine angeschafft und zugelassen, die zwar der Euro-5-Abgasnorm, nicht aber der seither gültigen Euro-5+-Norm genügt, womit sie aktuell also nicht mehr zulassungsfähig sind. Insofern verwundert wenig, dass über alle Fahrzeugsegmente hinweg in diesem Januar gut die Hälfte weniger an Krafträdern und -rollern (Hubraum größer als 125 cm³) bzw. Leichtkrafträdern und -rollern (Hubraum bis 125 cm³) erstmals auf bundesdeutschen Straßen gekommen sind als im entsprechenden Vorjahresmonat.