Doppelsieg – Falken Motorsport dominiert Renngeschehen zum NLS-Auftakt

Am vergangenen Wochenende fand das erste von zehn Rennen der diesjährigen Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) statt. Dabei mit einem Doppelsieg überaus erfolgreich: die beiden Porsche 911 GT3 R von Falken Motorsport. Die Teams „dominierten das Geschehen in der Grünen Hölle und bewiesen einmal mehr ihre Stärke auf der anspruchsvollen Nordschleife“, blicken die Motorsportverantwortlichen des Herstellers auf einen gelungenen Saisonstart zurück. Nach einem noch als „herausfordernd“ beschriebenen Qualifying und einer „kniffligen Reifenstrategie“ siegten Sven Müller und Morris Schuring mit der Startnummer 3 vor ihren Teamkollegen Nico Menzel und Dorian Boccolacci im Schwesterfahrzeug mit der Nummer 4, nur wenige Sekunden voneinander getrennt. Falken Motorsport habe damit außerdem gezeigt, dass man nicht nur startklar für die neue NLS-Saison ist, sondern dass dies ebenso für das am 21. und 22. Juni stattfindende 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zutrifft – dem Höhepunkt im alljährlichen Falken-Motorsport-Rennkalender .

