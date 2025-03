Jürgen Klingelmeyer verlässt die Räderbranche

Über zwölf Jahre hat Jürgen Klingelmeyer für den insolventen Räderhersteller BBS in Schiltach gearbeitet, zuletzt als General Manager. Jetzt hat er einen neuen Job. Seit März 2025 ist er Plant Manager bei AAM – American Axle & Manufacturing in Schmölln. Jürgen Klingelmeyer war 2012 als Head of Supply Chain beim Räderhersteller in Schiltach gestartet, wurde dann Werksleiter in Herbolzheim. Seit Ende 2018 bis November 2023 war er als Geschäftsführer (COO) eingesetzt. Nach der vierten Insolvenz und der Übernahme von der IS Holding wurde er bis März 2025 General Manager. Damit erlebte er auch die fünfte Insolvenz des Unternehmens hautnah mit.