BRV bietet neues Grundlagentraining zum Recht im Reifenhandel

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) hat sein Weiterbildungsangebot um ein weiteres Grundlagentraining zu erweitert. Mit „Recht im Reifenhandel – Basics für die Praxis“ bietet der Verband seinen Mitgliedern einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Grundlagen, die im Reifenfachhandel von Bedeutung sind. BRV-Technikgeschäftsführer Michael Schwämmlein vermittelt an zwei Tagen praxisnah essenzielles Wissen zu Typengenehmigungsverfahren für Reifen, gesetzliche Vorschriften zur zulässigen Bereifung von Kfz, Reifenkennzeichnungsverordnung und Reifendruckkontrollsystem (RDKS), Beurteilung und Instandsetzung von Reifen (Reifenschäden, Nachschneiden von Nutzfahrzeugreifen), Reklamationsbearbeitung und zur situativen Winterreifenpflicht. Das Training findet am 2. und 3. September 2025 in Bad Honnef statt. Die Lehrgangdetails und die Onlineanmeldung sind auf der BRV-Webseite zu finden.

