Reifenvertrieb Seng stellt Weichen für die Zukunft – Neue Geschäftsführung

Die Reifenvertrieb Seng GmbH tritt in eine neue Ära ein. Gerhard Seng, der das Unternehmen über Jahrzehnte hinweg erfolgreich geführt hat, übergab Anfang des vergangenen Jahres wie geplant die Geschäftsführung an Franz Bell. Diese Entscheidung markiert nicht nur einen Generationswechsel, „sondern auch einen klaren Schritt in Richtung Zukunft und Expansion“, wie das der Reifengroßhändler mit auf regionale Kunden gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont. Gerhard Seng bleibe dem Unternehmen als dessen Gründer und langjähriger Geschäftsführer aber auch in Zukunft als Berater erhalten.

