Aufruf an Reifenhandel, dem Nachwuchs die „Werkstatttüren weit zu öffnen“

Anlässlich der sogenannten Woche der Ausbildung vom 24. bis zum 28. März, mit der die Bundesagentur für Arbeit jährlich die Werbetrommel für die duale Berufsausbildung rührt, ruft Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerkes (ZDH), alle Jugendlichen dazu auf, die Zukunft mit dem Handwerk zu gestalten. „Die duale Ausbildung ist Startpunkt für eine Bildungskarriere mit Sinn, Sicherheit und Zukunft“, sagt er. Zugleich richtet Dittrich einen Appell an die Betriebe, jungen Menschen „ihre Werkstatttüren weit zu öffnen“ bzw. ihnen eine Chance zu geben, mit einer Ausbildung bei ihnen. „Wer seinen Fachkräftenachwuchs durch die Ausbildung im eigenen Betrieb gewinnt, sichert sich motivierte, engagierte und treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so der ZDH-Präsident, dessen Aufruf sich auch der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) anschließt.

„Auch für die Unternehmen in Reifenhandel und -handwerk ist die Ausbildung in den eigenen Betrieben unverzichtbar! Das gilt für alle branchentypischen Berufsbilder, kaufmännische wie handwerklich-technische. Wo sonst sollen auf lange Sicht die gut ausgebildeten Fach- und Führungskräfte herkommen, die unsere Branche für Topberatung und Service rund um das sicherheitsrelevante Fahrzeugteil Räder/Reifen braucht?“, sagt der BRV-Vorsitzende Stephan Helm. Zu den Berufen, in denen die Betriebe der Reifenbranche ausbilden, gehören zum Beispiel Kaufmann/-frau im Einzel-, Großhandel oder für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik, Kfz-Mechatroniker/in und insbesondere Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik. Wer mehr über die Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten im Berufsbild des Reifenhandwerks erfahren möchte, findet weitere Informationen dazu auf der BRV-Plattform unter www.deine-zukunft-ist-rund.de.