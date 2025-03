Aktueller Barracuda- und Cor.Speed-Katalog ab sofort bei JMS verfügbar

Zu Beginn der Frühjahrs- und Tuningsaison bringt JMS Fahrzeugteile den neuen Barracuda- und Cor.Speed-Katalog 2025 an den Start, zeichnet das Unternehmen doch für den weltweiten Vertrieb der Räder dieser beiden Marken verantwortlich. Wie gewohnt soll die aktuelle Produktübersicht einen umfangreichen Überblick über sämtliche im Programm verfügbaren Raddesigns bieten, von denen laut JMS mittlerweile 80 Prozent im gewichtssparenden Flow-Forged-Verfahren hergestellt werden. Wie es weiter heißt, entstünden Barracuda- und Cor.Speed-Räder aber auch sonst „unter Verwendung modernster Fertigungstechnik, was für eine erstklassige Qualität samt hochwertiger Oberflächenfinishes garantiert“. In diesem Zusammenhang wird nicht zuletzt darauf hingewiesen, dass bei einigen Rädern auf Wunsch Trimlines oder die sogenannten Flash-Lacke Farbe ins Spiel bringen können.