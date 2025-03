Seit zehn Jahren gehört das „Shift“ genannte Leichtmetallrad bereits zum Portfolio von Schmidt Revolution. Anlässlich dieses runden Jubiläums legt das in Bad Segeberg ansässige Unternehmen sein als sehr beliebt und erfolgreich beschriebenes Modell in einer zusätzlichen Größe auf: Bisher bereits in 9×22 und 10,5×22 Zoll angeboten, ist es demnach nunmehr auch in 11,5×22 Zoll verfügbar. Dies ermögliche noch einmal ganz neue Möglichkeiten an Anwendungen für die „Shift“-Räderfamilie, deren gesamte Fertigungstechnologie der Anbieter eigenen Worten zufolge vor einem Jahr überarbeitet und erneuert hat im Hinblick auf eine – wie er sagt – „noch stabilere Konstruktion bei wesentlich weniger Gewicht“. Bei alldem wird das Rad mit Lochreisen von 5/108 bis 5/130 und Einpresstiefen von 15 bis 60 angeboten, sodass „nahezu kein Wunsch offen“ bleibe, heißt es.