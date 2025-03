Continental kann sich gleich zwei Tire-Technology-International-Awards sichern

Am Dienstag wurden auf der noch bis einschließlich heute in Hannover laufenden Tire Technology Expo wieder die renommierten Tire-Technology-International-Awards verliehen. Dabei konnte sich Continental als einziges Unternehmen in gleich zwei Kategorien über eine entsprechende Auszeichnung freuen. „In einem so wettbewerbsintensiven Markt zeigt dieser Erfolg unsere starke Innovationskraft und unsere Fähigkeit, die Zukunft der Branche aktiv zu gestalten“, erklärte dazu Edwin Goudswaard, Leiter Forschung und Entwicklung des Reifenbereichs von Continental. Das in Hannover ansässige Unternehmen wurde von der Jury nicht nur als „Reifenhersteller des Jahres“ ausgezeichnet, sondern darüber hinaus erhielt das Continental-Werk im portugiesischen Lousado auch den Award für die „Umwelterrungenschaft des Jahres – Herstellung“, produziere dieses doch seit dem vergangenen Jahr CO 2 -neutral.

